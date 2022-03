Cinema, Pif a La Compagnia: proiezione e dibattito

Uno sguardo cinematografico sul lavoro che cambia: è il film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare” di Pierfrancesco Diliberto, meglio conosciuto come Pif. L’opera sarà proiettata alla presenza del regista giovedì 17 marzo 2022, alle 17.30, al cinema Teatro La Compagnia, Via Cavour 50r, Firenze.

L’iniziativa è organizzata dal Consiglio regionale della Toscana, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche e la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.

Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, e della presidente della commissione Cultura, Cristina Giachi, introdurranno il film William Chiaromonte e Maria Luisa Vallauri, docenti di Diritto del lavoro all’Università di Firenze. Alla fine della proiezione Pif converserà con studenti e tesisti.

L’accesso all’iniziativa è gratuito e sarà contingentato ai sensi della normativa volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Sarà necessario esibire la certificazione verde Covid 19 “Green pass rafforzato”, come stabilito dalle disposizioni vigenti.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa