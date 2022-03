Corso di primo soccorso alla Misericordia di Empoli, ancora posti liberi

Mancano pochi giorni all’avvio del Corso gratuito per Soccorritori di Livello Base, organizzato dalla Misericordia di Empoli. Un importante appuntamento formativo, aperto a tutta la popolazione, che inizierà Lunedì 21 Marzo e si terrà due volte alla settimana, il Lunedì e il Mercoledì, dalle ore 21.15 alle 23.15, presso la sede dell’associazione in Via Cavour 32 a Empoli. Ci sono ancora alcuni posti disponibili per i cittadini che vogliono iscriversi ed apprendere, grazie allo Staff Formazione della Misericordia, tecniche di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza sanitaria che possono capitare quotidianamente.

I partecipanti al corso, articolato in lezioni teorico-pratiche, potranno inoltre ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore (DAE), dispositivo in grado di rianimare tempestivamente ed in modo efficace persone colpite da arresto cardiaco. Il corso è anche un punto di partenza per tutti i cittadini interessati a diventare soccorritori volontari della Misericordia, scegliendo così di donare il proprio tempo per aiutare chi ha bisogno.

Le lezioni si terranno nel rispetto delle regole di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19, con utilizzo obbligatorio della mascherina Ffp2, distanziamento, gel sanificante a disposizione e sanificazione costante degli spazi adibiti alla formazione. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Super Green Pass.

Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni è necessario chiamare la sede centrale allo 0571-7255 o inviare un’email a formazione@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli