Dal Centro Busoni in arrivo una newsletter per essere sempre aggiornati

Un canale nuovo per essere sempre aggiornati su iniziative ed eventi promossi dal Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”.

È la newsletter, novità dell’anno, promossa dal ‘Centro’ che permette a tutti gli appassionati di musica e non solo di restare sempre aggiornati in merito a concerti della ‘stagione’ e appuntamenti che il Centro Busoni ha e avrà in programma.



Per ricevere la newsletter, basta registrarsi, in maniera assolutamente gratuita, seguendo una procedura che richiede davvero pochi istanti.

Cliccare sul link http://eepurl.com/hRmkff e compilare il format inserendo il proprio indirizzo mail, insieme a nome e cognome, per poi premere sul tasto 'iscrizione'.

In questo modo sarà possibile ricevere periodicamente la newsletter direttamente via mail.

Tutti gli aggiornamenti sulle attività del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni” sono disponibili anche sul sito web www.centrobusoni.org o sui canali Facebook e Instagram 'Centro Studi Musicali Busoni'.

Per informazioni, è possibile infine chiamare la segreteria del Centro al numero telefonico 0571 711122.