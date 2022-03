Enel, attività per estendere la vita degli impianti idroelettrici in Mugello

Enel Green Power informa che, nell’ambito di una campagna di monitoraggio, caratterizzazione ed estensione della vita dei piccoli impianti idroelettrici in Toscana, la centrale di Dicomano è attualmente interessata da uno studio approfondito, cui seguirà l’esecuzione di indagini operative per acquisire tutti gli elementi tecnici e comporre il quadro conoscitivo aggiornato del contesto in cui insiste l’impianto idroelettrico.

I risultati dell’attività costituiranno la base per la progettazione di un importante intervento manutentivo e di potenziamento di tutte le opere idrauliche che captano e derivano le acque verso l’impianto di produzione. In particolare, l’intervento sarà mirato sia alla manutenzione del canale di derivazione, lungo circa 1,1 km, e della vasca di carico, la cui capacità è pari a 7500 m³, sia al rinnovo dei relativi organi di comando per consentire un miglior utilizzo della risorsa idrica disponibile.

Per questo motivo la centrale idroelettrica di Dicomano non è attualmente in servizio e si stima che le attività di indagine e di progettazione possano richiedere alcuni mesi, dopodiché si passerà alla fase esecutiva degli interventi sopra illustrati. L’impianto utilizza le acque del torrente San Godenzo e con un gruppo di produzione di tipo Francis è in grado di sviluppare una potenza efficiente di 320 kW, producendo circa 880.000 kWh all’anno, pari al fabbisogno energetico di circa 300 famiglie. Attraverso le opere di scarico della centrale le acque turbinate vengono poi restituite al torrente San Godenzo, con una gestione che pone particolare attenzione all’ecosistema e alla sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda l’impianto idroelettrico di Marradi, che ha una potenza efficiente di 160 kW con una produzione annua pari a 570.000 kWh, Enel Green Power precisa che il ridotto apporto idrico del torrente Lamone, che fornisce le acque alla centrale, protrattosi negli ultimi mesi, non consente al macchinario di produzione di funzionare al di sopra del minimo tecnico e quindi non garantisce una produzione continua. Enel Green Power, pertanto, svolgerà alcune attività di manutenzione ordinaria delle opere e delle apparecchiature installate in centrale, come previsto di norma nei periodi di magra.

Nell’ambito idroelettrico, Enel Green Power gestisce complessivamente in Toscana 13 dighe, 3 sbarramenti e 33 centrali concentrate principalmente in due bacini idrografici del Serchio e dell’Arno. Gli impianti idroelettrici di Enel Green Power presenti sul territorio regionale hanno una potenza efficiente di 250 MW e nel 2021 hanno generato circa 541 GWh di energia elettrica, in linea con la produzione media pluriennale, garantendo il fabbisogno di energia di circa 220mila famiglie.

Fonte: Enel - ufficio stampa