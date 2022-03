Firenze punta a teatri più efficienti dal punto di vista energetico

Teatri più efficienti dal punto di vista energetico, dalla sostituzione di lampadine al rifacimento del tetto, da nuovi impianti di riscaldamento al restauro degli infissi, con risparmio in termini di consumi e un occhio all’ambiente. E’ il progetto per quattro sale cittadine, Maggio musicale fiorentino, Puccini, Pergola e Goldoni, che il Comune sosterrà nella richiesta di fondi al Ministero della cultura (Mic) nell’ambito del bando del Pnrr: la Fondazione del Maggio e l’associazione Teatro Puccini presenteranno in proprio il progetto, mentre negli altri due casi sarà la Direzione servizi tecnici a presentare la candidatura. Il bando di riferimento è quello sull’efficientamento energetico per cinema e teatri (PNRR Missione 1, investimento 1.3).

“Due anni di pandemia - dichiara il sindaco Dario Nardella - ci hanno dimostrato la fragilità ma anche l’estrema resilienza del mondo della cultura e dello spettacolo. Adesso che cinema e teatri hanno ripreso le loro attività e il pubblico sta tornando ad affezionarsi agli spettacoli dal vivo è importante anche pensare a migliorare i contenitori dove questi spettacoli hanno luogo”. “In un momento di crisi energetica crescente - continua - ci è sembrato dunque doveroso sostenere alcuni interventi per migliorare l’efficienza dei teatri e la loro vivibilità”.

“L’accesso ai fondi del Pnrr consente non solo di dare un’importante accelerazione agli interventi di efficientamento di teatri, cinema e musei - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci - con cantieri che l’amministrazione vuole chiudere entro il 2024, ma anche di liberare risorse da destinare ad altri lavori, come la prossima apertura della nuova saletta da 100 posti nel ridotto del teatro Puccini che potrà essere utilizzata per arricchire ulteriormente la programmazione degli spettacoli”.

Il progetto che la Fondazione del Maggio presenterà al Ministero costerà 1,4 milioni di euro e prevede la sostituzione degli apparecchi esistenti delle lampade e dei fari di scena con corpi illuminanti ad incandescenza, alogeni e ioduri metallici con apparecchi aventi tecnologia led ad alta efficienza che consumano circa 4/5 volte in meno del sistema attuale, con conseguente riduzione di inquinamento sia in termini di temperatura sia in termini di CO2. La durabilità è ottimale perché i sistemi di illuminazione a led garantiscono oltre 20.000 ore di funzionamento e quindi circa 10 anni di vita.

Per quanto riguarda il Puccini, gli interventi previsti ammontano a mezzo milione di euro e prevedono il rifacimento della coibentazione del tetto, sostituzione infissi, nuova centrale termica per alimentazione radiatori, nuovo impianto di climatizzazione platea e uffici, sostituzione lampadine con led. Per quanto riguarda la Pergola, nello specifico area Antichi quartieri, sono previsti: rifacimento infissi, sostituzione lampadine con led, sostituzione dell’impianto a radiatori esistenti con un impianto di climatizzazione estiva e invernale a gas refrigerante (350 mila euro); infine al Goldoni sarà interessato dalle nuove opere il Saloncino con ripristino impianto di riscaldamento nella sala spettacolo e uffici, restaurazione infissi (310 mila euro).

