Incidente a Castelfiorentino, scontro tra due auto dietro l'ex Montecatini

Questa sera dopo le 18, due macchine sono rimaste coinvolte in un incidente a Castelfiorentino, in via 24 Maggio. Sul posto due ambulanze e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, ancora impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica che ha portato allo scontro delle auto. Da quanto si apprende due persone sarebbero rimaste ferite e trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

La strada in cui è avvenuto l'incidente costeggia la ferrovia ed è immediatamente dietro piazza Berlinguer, dove si trova l'ufficio postale e l'area dell'ex Montecatini. Proseguono gli accertamenti della municipale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO