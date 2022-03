Insorgiamo Tour dei lavoratori ex Gkn fa tappa a Empoli

Domani sera, 17 marzo, i compagni del Collettivo di Fabbrica GKN saranno a Empoli per una serata organizzata dalle realtà territoriali solidali con la vertenza dei lavoratori GKN. L’iniziativa rientra nel programma di “Insorgiamo Tour”, che ha portato negli ultimi mesi i lavoratori in lotta dello stabilimento di Campi Bisenzio in giro per tutta l’Italia. L’appuntamento è alla Circolo Arci di Santa Maria, a Empoli, alle 21.

Parleremo dello stato della vertenza che interessa i 500 lavoratori in lotta da oltre otto mesi. Ma anche di ciò che in questo tempo è stato fatto e rimane da fare a partire da questa vertenza per costruire una risposta agli attacchi a tutto il mondo del lavoro e non solo. Al centro dell’iniziativa ci sarà soprattutto la presentazione del corteo in programma il 26 marzo prossimo a Firenze. Una data di mobilitazione che parte dallo sciopero globale per il clima di venerdì 25 marzo e che ha l’ambizione di rilanciare l’opposizione sociale in una fase di profonda crisi dentro e fuori dal nostro Paese.

L’attacco ai diritti sul lavoro, che si parli di delocalizzazioni, di appalti o di licenziamenti. I disastri ambientali di cui il nostro territorio è triste testimone, nel silenzio di chi governa. Il caro-vita che sta colpendo con una forza inaudita per prime le fasce più deboli della popolazione. E poi la guerra che si sta consumando in Europa, un conflitto che tutti dicono di voler fermare ma che nessuno tra chi avrebbe il potere per farlo è interessato a risolvere. A tutto ciò vogliamo rispondere con quella parla d’ordine che dal 9 luglio scorso è diventata uno strumento per gli sfruttati e gli oppressi dei nostri giorni: Insorgiamo. Per questo, per altro, per tutto.

Invitiamo tutti a partecipare a questa serata e ancora di più al corte del 26 marzo a Firenze, che avrà come concentramento piazza Vittorio Veneto lato Cascine.

Fonte: Assemblea permanente “No Keu”