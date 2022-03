Controlli antidroga a Orentano, 263 veicoli fermati in un mese

263 controlli su veicoli fermati, 9 automobilisti sanzionati, un ritiro di patente. È il risultato del monitoraggio della polizia municipale di Castelfranco di Sotto durato dal 7 febbraio all'8 marzo nelle zone più sensibili di Orentano. Da tempo sono segnalati episodi di spaccio nella frazione e quindi la municipale è entrata in azione con controlli a tappeto.

Le aree in questione sono state individuate in Via dei Nencini, località Le Forre, e nell'area di Corte Brogi a ridosso di Via Tullio Cristiani, via Ponticelli. Durante questi controlli sono state fermati 115 veicoli e contestate cinque violazioni al Codice della Strada.

L’azione di monitoraggio nelle zone già note alle forze dell’ordine locali per il traffico di droga, poste anche all’attenzione delle forze dell'ordine, è stata intensificata in quest’ultimo periodo per dare un segnale di presenza delle forze di polizia sul luogo.