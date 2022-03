Pontedera Music Festival 2022, 14 concerti con ospiti locali e internazionali

Al via la quarta edizione del Pontedera Music Festival 2022, il cartellone di concerti organizzato a quattro mani dall’Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio, in collaborazione, con il supporto e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pontedera.

Grazie alla conferma del contributo del main sponsor Fondazione Pisa e alla proficua collaborazione con Unicoop Firenze, nonché agli investimenti diretti dei due enti organizzatori, seppure con un leggero ritardo dovuto alle continue incertezze relative all’andamento dei contagi, è confermato anche per il 2022 un cartellone di 14 concerti molto atteso dall’ormai affezionato e sempre crescente pubblico che si è creato grazie alle tre precedenti edizioni del festival.

Gli appuntamenti concertistici vedono la conferma delle caratteristiche vincenti che hanno portato al consenso crescente nei confronti della stagione concertistica, con la presenza di nomi importanti del panorama concertistico internazionale, come i pianisti Maurizio Baglini e Roberto Prosseda, la violoncellista Silvia Chiesa, che recentemente sono stati ospiti della stagione concertistica di importanti istituzioni come il Teatro alla Scala, i Concerti del Quirinale, il la scuola flautistica Dentro il Suono creata da Giampaolo Pretto, 1° flauto dell’Orchestra Nazionale della RAI, i recital pianisitici del M° Carlo Palese, docente presso il Conservatorio di Lucca e di Miku Arizono giovanissima vincitrice del concorso Livorno Piano Competition e, per la prima volta nel Pontedera Music Festival, un concerto sinfonico con la prestigiosa Concerto Haydn Orchestra di Amburgo, con il solista Mathias Weber.

Com’è caratteristica peculiare del festival, si alternano ai concerti di protagonisti internazionali quelle affidate ad artisti conosciuti sul territorio, con l’intento di valorizzare le eccellenze e i talenti che operano in Valdera e sul territorio pisano, spaziando trasversalmente attraverso molti generi musicali, come ad esempio il coro gospet The Joyful Ensemble, il Quartetto dell’Orchestra Giovanile Toscana, impegnato nelle celebri Quattro stagioni di Vivaldi con la violinista solista Alice Palese, il jazz del Ponsacco Jazz Orchestra Septet, l’omaggio ad Astor Piazzolla del pianista Alessandro Lanini e del violinista Roberto Cecchetti e quello a Chopin con il recital della pianista Glenda Poggianti.

Oltre alla conferma dell’impostazione generale del cartellone si distinguono, in questa quarta edizione, due nuovi percorsi: quello dell’iper-Concerto, una modalità di fruizione di alcuni concerti appositamente segnalati nel cartellone che godranno dell’interazione delle nuove tecnologie, frutto anche dell’esperienza maturata durante gli streaming obbligatori dell’ultimo periodo, con interazioni dirette che il pubblico potrà avere attraverso lo smartphone, le proiezioni durante i concerti, e i materiali multimediali distribuiti durante l’esecuzione per aumentare la comprensione e la condivisione del concerto; e il percorso che inizia con l’ultimo concerto in programma, quello dei Concerti per le nuove generazioni: appuntamenti che riprendono una celebre esperienza di divulgazione musicale realizzata tra gli anni ’50 e ’70 dal celebre direttore Leonard Bernstein, che prevedono l’introduzione ad alcune tematiche nevralgiche della musica attraverso l’interazione del direttore con l’orchestra dal vivo. I concerti avranno luogo presso l’auditorium del Museo Piaggio, il nuovo auditorium “Marco Papiani” dell’Accademia Musicale Pontedera, il Teatro ERA e Villa Crastan. L’ingresso è gratuito con oblazione volontaria per la maggior parte degli appuntamenti, salvo dove diversamente indicato, con prenotazione obbligatoria e gestione delle presenze commisurata alle vigenti normative in materia di gestione Covid-19.

Fonte: Pontedera Music Festival