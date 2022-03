Promettono avventura sessuale a un anziano ma lo derubano

Hanno adescato un ultra ottantenne promettendogli un incontro sessuale, ma lo hanno derubato. Tre persone sono state arrestate ieri (martedì 15 marzo) a Sansepolcro. Una 24enne e una 29enne, entrambe di origini romene, hanno provato a sedurre l'uomo per poi compiere la rapina. Un connazionale 22enne le aspettava in auto per poi tornare a Perugia, da dove erano arrivate.

All'anziano era stata prospettata un'avventura piccante ma una volta appartatosi con una di loro si è ritrovato senza contanti e carte di credito. Le due ventenni hanno inoltre prelevato subito dal bancomat. L'anziano si è accorto dell'inganno ed ha allontanato la ragazza facendola scendere dall'automobile, ma ormai era troppo tardi. Una volta scattata la denuncia i militari hanno rintracciato i tre e li hanno arrestati.