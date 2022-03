Lutto alla scuola Busoni, è scomparsa la professoressa Rosalba Griner

La scuola empolese è in lutto. Se ne è andata Rosalba Griner, professoressa di inglese alla Busoni di Empoli. Di seguito il ricordo dei colleghi.

L’altro ieri se n’è andata in punta di piedi la nostra Rosalba Griner. Noi docenti della Busoni, insieme agli ex colleghi, vogliamo ricordarla così com’era: amica sincera, collega appassionata, insegnante accogliente e disponibile, punto di riferimento di studenti, docenti e collaboratori scolastici. Sempre in prima linea nel Collegio dei Docenti, nel Consiglio di Istituto, Rosalba era l’anima della nostra scuola, onnipresente ad ogni iniziativa dai progetti sull’inclusione come Occasione per crescere a quelli sul territorio come Investire in democrazia, Generosa e accogliente verso i più fragili ed indifesi, combattente e tenace, durante i suoi anni di insegnamento si è dedicata anima e corpo alla nostra scuola contribuendo a farla crescere nella sua identità e noi le siamo eternamente grati.