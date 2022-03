Ruba borsa e scappa, bloccato e denunciato 60enne

Era libero dal servizio, ha visto un borseggiatore in fuga e lo ha bloccato. Un poliziotto è entrato in azione in piazza Santa Trinita a Firenze nella serata di martedì 15 marzo e ha denunciato un 60enne di origini algerine. Il ladro era stato sorpreso da un barman mentre rubava la borsa a una cliente in piazza della Repubblica. Scappato con la refurtiva, il 60enne ha lanciato la borsa in aria mentre il barman lo seguiva. L'agente libero da servizio è intervenuto e ha fermato il fuggitivo. Il bottino è stato poi riconsegnato alla vittima.