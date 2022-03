Scontro tra auto e bici, muore un ciclista di 45 anni

Incidente mortale a Camaiore questo pomeriggio. La vittima è un ciclista, 45 anni, che si è scontrato intorno alle ore 13.30 in via Bellosguardo con un'auto. L'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale Cisanello. L'uomo, purtroppo, è morto quando è arrivato. Sul posto sono intervenuti anche l'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Camaiore - Lido e, per i rilievi, la polizia municipale di Camaiore.