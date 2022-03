Sergio Rubini a Poggibonsi con 'Ristrutturazione'

In anteprima regionale sul palco del Teatro Politeama di Poggibonsi (Si) arriva lo spettacolo “Ristrutturazione”, ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini. Giovedì 24 marzo alle 21.00, nel teatro valdelsano, il celebre attore, regista e sceneggiatore pugliese presenta uno spettacolo ironico e divertente, accompagnato dalla musica dal vivo della band “Musica da ripostiglio”, Luca Pirozzi, chitarra e voce, Luca Giacomelli, chitarra, Raffaele Toninelli, contrabbasso, Emanuele Pellegrini, batteria.

I biglietti sono disponibili in prevendita e possono essere acquistati presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi, in orario cassa teatro (il martedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, in orario apertura casse cinema e il giorno dello spettacolo dalle 18). È possibile acquistare i biglietti anche presso le casse del Teatro Boccaccio di Certaldo e del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa nei giorni di apertura del cinema. È inoltre disponibile la prevendita online sul sito www.politeama.info. Per accedere allo spettacolo sono necessari il Green pass rafforzato e la mascherina ffp2. Per evitare code e assembramenti si invita il pubblico a presentarsi presso il luogo di spettacolo con anticipo rispetto all’orario di inizio.

La sera dello spettacolo sarà possibile cenare in centro a Poggibonsi con la formula Piattoteatro, un’iniziativa promossa dal Teatro Politeama in collaborazione con l’Associazione Via Maestra e con alcuni ristoratori del centro di Poggibonsi. Tante possibilità diverse per tutti gli abbonati e gli spettatori della stagione teatrale Politeama per poter cenare con menù ad hoc pensati per una cena gustosa e veloce a prezzi promozionali (i locali aderenti e i menù sono consultabili sul sito del teatro).

Lo spettacolo è l’ultimo in abbonamento al Politeama nell’ambito della stagione teatrale congiunta dei Teatri della Valdelsa 2021/2022, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Chiantibanca.