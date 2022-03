Stati generali della salute, commissione sanità al lavoro per proposta di risoluzione

La commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), è al lavoro per redigere una proposta di risoluzione sugli Stati generali della salute, dopo una lunga fase di ascolto e di raccolta di suggerimenti e proposte. Questa mattina è stata illustrata e discussa una serie di emendamenti pervenuti. L’obiettivo, ha spiegato il presidente, è quello di arrivare a votare una proposta di risoluzione della commissione, il più possibile condivisa da tutte le forze politiche, entro il prossimo 31 marzo. La commissione chiederà di convocare successivamente una seduta del Consiglio regionale tutta dedicata all’argomento, con una serie di interventi previsti, come quelli del ministro competente, di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), di Ars (Agenzia regionale di sanità), della scuola Sant’Anna di Pisa, del presidente della Giunta regionale.

Durante la seduta di stamani la commissione ha dato anche parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e agli interventi normativi collegati. Si tratta di un parere secondario, visto che la materia sanitaria è presente solo marginalmente, con il previsto rifinanziamento per la realizzazione di un presidio sociosanitario a Palazzuolo sul Senio (Fi).

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa