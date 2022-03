Trovato ordigno rudimentale alla periferia di Firenze

È stato trovato e rimosso a Firenze dai carabinieri un ordigno rudimentale in via Senese, dentro una casa abbandonata. Si tratta di una lattina di alluminio con materiale infiammabile, come miccia ha un gadget natalizio. Lo ha individuato una pattuglia che si è fermata per esaminare uno striscione appeso sul cancello e con la scritta: "Occupa e resisti, Corsica ovunque, ad ogni sgombero un'altra occupazione". Il riferimento è a uno sgombero fatto in viale Corsica in uno stabile occupato da anni. L'ordigno era vicino allo striscione. Sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri.