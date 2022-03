Stava danneggiando alcuni scooter in sosta prendendoli a calci, ma è stato notato da alcuni passanti. L'uomo, un 32enne egiziano, era ubriaco. È stato denunciato dalla polizia per danneggiamento aggravato ed è stato anche sanzionato per ubriachezza. È accaduto ieri sera a Firenze in via Reginaldo Giuliani.