Ucraina, consiglio comunale aperto a tutti a Fucecchio

Fucecchio si è mobilitata fin da subito per aiutare il popolo ucraino a seguito dell'invasione russa iniziata lo scorso 24 febbraio. L'amministrazione comunale e le associazioni di volontariato, in primis la Pubblica Assistenza e Semplicemente onlus, hanno fornito beni di prima necessità e medicinali ai profughi arrivati in Polonia grazie a una spedizione di nove persone, tra cui il sindaco Alessio Spinelli e l'assessore Valentina Russoniello, a Przemysl, una cittadina vicina al confine che sta accogliendo migliaia di donne e bambini in fuga dalla guerra.

L'attenzione a quanto sta accadendo è massima da parte di tutte le istituzioni locali e sabato prossimo 19 marzo il Consiglio Comunale contribuirà ad aprire il dibattito ai cittadini grazie ad una convocazione in forma aperta che vedrà l'assemblea riunirsi al Teatro Pacini in Piazza Montanelli fin dalle ore 9 (la conclusione è prevista intorno alle ore 13).

"Invasione dell'Ucraina da parte della Russia" è l'argomento all'ordine del giorno sul quale i consiglieri di maggioranza e opposizione centreranno la loro discussione.

I cittadini che vorranno partecipare al consiglio comunale dovranno prenotare il proprio posto telefonando ai numeri 0571/268207 - 259 entro le ore 13 di venerdì 18 marzo. Si ricorda che l'ingresso al teatro è consentito previa esibizione del Green pass rafforzato (Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione) e l'uso di mascherina FFP2.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa