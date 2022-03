A1, chiuso tratto tra Barberino e Calenzano

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività propedeutiche all'entrata in esercizio del tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, sarà necessario chiudere il suddetto tratto in direzione di Firenze, dalle 20:00 di venerdì 18 alle 12:00 di sabato 19 marzo.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, percorrere la SP8 Barberinese dove, per l'occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante "Firenze" e rientrare sulla A1 alla stazione di Calenzano, per proseguire in direzione del capoluogo toscano.