Ambiente e ecologia, iniziativa a Capanne con il Pd Montopoli

In concomitanza dello Sciopero Globale per il Clima, lunedì 21 Marzo alle ore 21.15 presso il bar "Fantasy" di Capanne in Via nazionale 69, il circolo del Partito Democratico di Montopoli in Val d'Arno promuove un incontro per discutere dell'impatto dell'utilizzo delle fonti energetiche sull'ambiente e sui consumi (e i costi). Alla serata sono stati invitati rappresentanti di associazioni ambientaliste e dei consumatori.

L'iniziativa della prossima settimana sarà il primo appuntamento di un ciclo di incontri aperti su ambiente, economia, nuove tecnologie e altri temi “caldi”, ai quali parteciperanno esperti della materia ed esponenti dell'associazionismo; l'intento è quello di acquisire chiavi di lettura indispensabili per comprendere il presente, per costruire i fondamenti di una consapevolezza collettiva. Inoltre, a partire dal mese di Aprile, la nostra sede in Via Nazionale 53 a Capanne sarà messa a disposizione come aula studio.

Queste attività intendono esprimere la volontà del nostro circolo di promuovere un migliore approccio alla conoscenza ed alla cultura scientifica da parte dei cittadini. Ed allo stesso tempo rappresentano un tentativo per aprirsi maggiormente alla società, per indagarla e farsi interpreti dei suoi bisogni in maniera adeguata. Nella convinzione che, se non riusciremo a trovare tutte le risposte, possiamo partire col farci le giuste domande.

Ed anzi, avvertiamo un'urgenza tale da considerare importante, anche in un territorio "piccolo" come il nostro, aprire una discussione pubblica libera, a carattere informativo e divulgativo.

Riteniamo utile promuovere l'incontro di lunedì a maggior ragione considerando il passo indietro sulla strada della transizione ecologica che il conflitto in corso in Ucraina rischia di far fare all'Europa ed ai Paesi del Mondo, costretti ad agire secondo una logica emergenziale: in questo senso, non possono che destare preoccupazione le recenti dichiarazioni in merito alla riapertura delle centrali a carbone.

