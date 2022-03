Amici per la Pelle, la mostra delle opere arriva nelle scuole del comprensorio

In mostra nelle scuole del distretto le opere realizzate dagli Amici per la Pelle, i giovani protagonisti dell’omonimo progetto didattico che anche quest’anno ha coinvolto gli studenti del territorio in un affascinante viaggio di studio attraverso l’industria conciaria.

Circa 500, quest’anno, i soli studenti del distretto toscano, cui si aggiungono quelli dei diversi distretti conciari italiani che partecipano al progetto: un appuntamento ormai irrinunciabile e tra i più attesi, capace di coinvolgere scuole e amministrazioni in una sinergia unica. Ed anche un’esperienza di crescita preziosa, che ha ora un ulteriore epilogo, con un’ennesima ribalta per dare nuova visibilità ai lavori degli studenti.

Promosso da UNIC, con Associazione Conciatori, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e con il supporto delle amministrazioni le cui scuole aderiscono al progetto, Amici per la Pelle trova nella sinergia tra i suoi diversi attori uno dei segreti del suo successo. “L'Unione Nazionale Industria Conciaria sostiene da tempo e con convinzione il progetto Amici per la Pelle. Riconoscendone da subito il grande valore ci siamo impegnati a portare questa esperienza anche al di fuori della Toscana negli altri distretti italiani e abbiamo deciso di dare spazio al progetto all'interno della importante cornice di Lineapelle. Amici per la Pelle è per noi una fondamentale occasione di coinvolgimento dei territori, di formazione, di condivisione del grande know-how che caratterizza questo settore. Per questo pensiamo che sia particolarmente importante coinvolgere i più giovani avvicinandoli concretamente a questo mondo e dialogando con loro” ha commentato Fulvia Bacchi, Direttore Generale di UNIC e AD Lineapelle.

Dopo la finale del progetto, che si è svolta durante Lineapelle, a Milano, le opere realizzate dagli studenti del distretto toscano saranno esposte nelle diverse scuole che partecipano ad Amici per la Pelle. La prima ad ospitarle è stata l’Istituto Carducci di Santa Maria a Monte, dove mercoledì 16 marzo la presentazione delle opere ha visto la partecipazione anche di sindaco e vicesindaco di Santa Maria a Monte, rispettivamente Ilaria Parella e Manuela Del Grande.

“Grazie ad Amici per la Pelle - ha detto il sindaco Ilaria Parrella-i giovani del territorio condividono esperienze utili a comprendere le opportunità che il comparto calzaturiero, insieme al conciario, può offrire loro riscoprendo così caratteri fondamentali del tessuto socio-economico della loro terra. Il progetto è un’importante esperienza di crescita e maturazione“.

L’evento è stato occasione per la consegna ufficiale dei premi vinti dagli studenti della scuola Carducci, che quest’anno nell’ambito di Amici per la Pelle sono riusciti ad aggiudicarsi sia una menzione speciale che il premio per l’opera più votata on line. “Al di là dei premi vinti dagli studenti di Santa Maria a Monte - ha aggiunto la vicesindaco Manuela Del Grande - tutti loro sono già vincitori, per l’entusiasmo e la serietà con cui si sono approcciati ad Amici per la Pelle”.

Tra i presenti, Marco Cavallini, per Assoconciatori, che ha consegnato i premi vinti dagli studenti della Carducci alla vicepreside della scuola, Patrizia Polidori, accompagnata dalla professoressa di arte e immagine Francesca Tolomei, cui gli studenti intervenuti hanno tributato un caloroso applauso per il prezioso supporto offerto nell’ambito del progetto.

Fonte: Associazione Conciatori