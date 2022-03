Barberino Tavarnelle promuove l'alfabetizzazione digitale

Prende il via la seconda edizione del progetto di alfabetizzazione digitale, promosso e organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle, ideato per sostenere e supportare i cittadini che non hanno conoscenze informatiche. Dopo il successo del primo ciclo di incontri formativi, che aveva coinvolto decine di persone nelle sedi delle biblioteche civiche di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, torna a grande richiesta l'iniziativa che si propone di trasmettere e fornire competenze di base per l'utilizzo del computer, della rete internet e dello smartphone. Il corso si rivolge alle persone che hanno scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici e intendono approfondire e acquisire autonomia nella gestione delle situazioni quotidiane che prevedono l'uso del web.

Come effettuare i pagamenti on-line, come accedere ai certificati anagrafici in forma digitale, come consultare il proprio fascicolo sanitario nel web oppure prenotare visite sanitarie attraverso il CUP online, come prenotare la vaccinazione, effettuare la scelta del medico o installare le varie app di utilità tra cui Io, Toscana Salute, Immuni, Junker. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso dei 5 incontri di un'ora e mezzo l'uno, condotti da un esperto di informatica. Il corso è strutturato in modo da proporre ai partecipanti un'occasione di approfondimento delle nozioni informatiche di base e una serie di attività di carattere pratico finalizzate all'apprendimento dell'uso di internet, della posta elettronica, della gestione dello smartphone attraverso l'utilizzo delle app più frequenti.

“Il progetto - spiega il sindaco David Baroncelli - offre un aiuto concreto nella quotidianità di tutti coloro che intendono approcciarsi con maggiore autonomia all'universo digitale e dotarsi di una maggiore conoscenza dei dispositivi digitali”. “L'obiettivo è anche quello di prevenire e superare la condizione di isolamento dei cittadini, soprattutto nella fascia anziana, - aggiunge il sindaco - legata al divario tecnologico tra le generazioni, aspetto che abbiamo avuto modo di riscontrare in particolar modo nel periodo più stringente della pandemia. La conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione diventa fondamentale in questo momento e rappresenta un fattore di partecipazione e inclusione sociale”.

I corsi di alfabetizzazione informatica (posti limitati) si terranno tra la fine di marzo e il mese di aprile e sono ad iscrizione gratuita. Inoltre chi non ha attivato ancora lo Spid potrà richiedere gratuitamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune l'ottenimento dell'identità digitale nell'ambito del corso di alfabetizzazione informatica. Per poter aderire e partecipare occorre prenotarsi entro venerdì 25 marzo presso le biblioteche comunali di Barberino e Tavarnelle contattando i numeri 055 8052585 e 055 8052490.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa