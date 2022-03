Battiti, giornata su legalità e anticorruzione alla Vela di Avane

Si entra nel vivo del percorso formativo su anticorruzione e legalità presentato nei giorni scorsi, denominato “Battiti”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Empoli in collaborazione con Avviso Pubblico.

Domani, venerdì 18 marzo 2022, la prima giornata, che si terrà ad Avane, a La Vela Margerita Hack, alle 17, a cui parteciperanno amministratori, consiglieri, staff, dirigenti, responsabili di settore.

Al tavolo, il sindaco Brenda Barnini e Massimo Marconcini, assessore con delega alla legalità del Comune di Empoli; relatori dell’iniziativa Alberto Vannucci, direttore del master in prevenzione della corruzione dell’Università di Pisa e l’avvocato Giuliano Palagi, direttore generale Acer Campania.

“Battiti” è un impegno preso, importante, volutamente organizzato nella settimana in cui ricorre la ‘Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie’, il 21 marzo, istituita il primo marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati.

"Domani si inizia con una prima giornata formativa davvero importante. Sono felice di poter presentare i due illustri ospiti e rimarrò poi ad ascoltare. Non è mai abbastanza quanto si fa per la cultura della legalità. Quindi porteremo avanti questo tipo di progetti anche per il futuro", afferma l'assessore Marconcini.

LE ALTRE GIORNATE - Martedì 22 marzo alle 9.30, Palazzo delle Esposizioni, per tutto il personale dipendente del Comune. L’argomento ruoterà intorno a ‘Come l’Ente locale contrasta la corruzione’. Venerdì 13 maggio, chiude il percorso formativo un Convegno, che durerà per tutto il giorno, aperto alla cittadinanza, ai commercianti e alle associazioni di categoria.

Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo email: battiti@comune.empoli.fi.it .

Sarà un momento di confronto e di dialogo sul tema corruzione in Toscana e i periodi connessi al PNRR.

A condurre i relatori di Avviso Pubblico, moderatori dell’evento l’assessore Massimo Marconcini con delega alla legalità e Valentina Torrini, l’assessora che da anni cura in rapporti fra amministrazione comunale e associazione Avviso Pubblico.

Presente anche il sindaco Brenda Barnini; inoltre interverranno, esponenti politici, componenti della magistratura e esperti in materia, commercianti e associazioni di categoria. Nella giornata interverrà anche il Segretario Generale del Comune di Empoli, Rita Ciardelli.

PERCHE’ BATTITI - Perché c’è sempre più bisogno di una cultura di promozione della legalità e perché il momento è molto significativo con l’affidamento ed esecuzione dei contratti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

Essi rappresentano una opportunità enorme e imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme il cui scopo è quello di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

Anche in un Comune come Empoli è necessario ribadire quali siano i valori costituzionali che animano il personale di un ente locale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa