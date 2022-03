Calcio, Viareggio Cup femminile al campo sportivo di Galleno

Bella festa di sport questo pomeriggio per la frazione di Galleno e per la locale società calcistica che ha ospitato sul proprio campo una delle partite del girone eliminatoria della Viareggio Cup femminile. Sfida dal sapore internazionale visto che al Livorno erano opposte le ragazze australiane dell'APIA Leichhardt, società fondata nel 1954 da immigrati italiani. Al calcio di inizio e ai saluti di rito hanno partecipato anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, omaggiato dalla società australiana con una piccola mascotte raffigurante un canguro, e l'assessore allo sport Fabio Gargani. Sindaco e assessore hanno salutato le atlete, i tecnici e i dirigenti delle due squadre, oltre ai dirigenti del Galleno Calcio che hanno collaborato all'organizzazione dell'evento. L'incontro, per la cronaca, si è concluso con il successo delle ragazze australiane per 4-3.

A Galleno la Viareggio Cup sarà di casa per altri due giorni con altrettanti incontri del torneo maschile: sabato 19 marzo alle ore 15 la formazione laziale del Monterosi sfiderà i nigeriani dell'Alex Transfiguration Academy, mentre lunedì 21 marzo sempre alle 15 match tra l'APIA Leichhardt e il Sassuolo.

"Siamo particolarmente felici - ha dichiarato il sindaco Alessio Spinelli - di ospitare sul nostro territorio una manifestazione di calcio giovanile prestigiosa come la Viareggio Cup. E' bello vedere questi ragazzi e queste ragazze rincorrere i propri sogni in un clima di amicizia, anche a livello internazionale. Credo che in questo momento sia proprio un bel messaggio".

Fonte: Ufficio Stampa