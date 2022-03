Careggi, riprende la stagione congressuale nell’Auditorium

Dopo la sospensione a causa della pandemia da Covid-19 riprende la stagione congressuale in presenza nell’Auditorium del CTO dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi di Firenze. Occasione della ripartenza è il convegno “The future is now” in programma il 18 marzo 2022 dalle ore 8:30. Il tema dell’evento scientifico, che si apre con i saluti della Rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e del Direttore generale AOUC Rocco Damone, è il Protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery).

Il protocollo ERAS è un metodo di gestione multimodale del paziente chirurgico - spiega la presidente del convegno Maria Teresa Mechi Direttore sanitario AOUC -. Basato sulle evidenze è nato con l’obiettivo di garantire, dopo l’intervento, un recupero ottimale con ritorno precoce e sicuro alle attività quotidiane.

I responsabili scientifici del convegno, dottor Maurizio Dal Maso Manager Circle ERAS POIS (Periopertive Italian Society) e il professor Ferdinando Ficari della chirurgia dell’apparato digerente di Careggi, ricordano che il protocollo ERAS è stato adottato nell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina da circa dieci anni e attualmente è applicato per interventi su patologie oncologiche dell'apparato digerente, tra cui le colorettali.

Al centro dell’evento la discussione e condivisione, fra gli esperti coinvolti, di metodi e obiettivi per l’ulteriore sviluppo ed estensione del protocollo ERAS a tutte le branche chirurgiche che possono avvalersene, sulla base delle più recenti ed aggiornate acquisizioni scientifiche. Si confronteranno professionisti delle realtà italiane con le maggiori esperienze nell'ambito del programma ERAS e il prof.Olle Ljiungqvist dell'Orebro University in Svezia, uno dei massimi esperti in materia a livello internazionale. L’evento sarà l'occasione per presentare il Centro di Preabilitazione multimodale di Careggi, prima realtà nazionale. Sarà diretto dal prof. Gabriele Baldini rientrato a dicembre a Firenze dopo 14 anni di attività presso la Mc Gill University di Montreal dove si è formato alla scuola del prof. Carli sulle tecniche di Prehabilitation.