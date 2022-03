Caro benzina, 2 lettori su 3 cambieranno abitudini

Il 66% dei lettori di gonews.it opta per il cambiamento di abitudini di spostamento dopo l'aumento imprevisto e al momento inesorabile del costo del carburante. Lo hanno stabilito con il sondaggio della scorsa settimana. Oltre 120 voti sono andati a questa scelta, mentre il 33% ha detto di non volere o non potere cambiare abitudini, continuando a usare mezzi propri per lavoro, commissioni e svago. Nel frattempo è cominciato un nuovo sondaggio su gonews.it, parla ancora di rincari e lo trovate nella colonna di destra.