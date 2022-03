Cena e non vuole pagare, arriva la polizia in osteria a Pisa

Aveva cenato e tentava di fare il 'rigatino', la famosa pratica odiata dai ristoratori, cioé consumare senza pagare. Ieri alle 23 la polizia è intervenuta in un'osteria del centro di Pisa per un 58enne pisano con vari precedenti per reati contro il patrimonio. Oste e cliente hanno trovato poi un accordo. Il cliente si impegnava a saldare il conto l’indomani ed il ristoratore accettava di aspettare le 24 h pattuite, scadute le quali se non avesse pagato avrebbe poi sporto querela.