Chiusura a Le Pratella per gara ciclistica a Montelupo

Sabato 19 marzo previsti cambiamenti stradali, divieti di sosta e transito nella zona industriale de Le Pratella a Montelupo Fiorentino per consentire lo svolgimento di una gara ciclistica la "Criterium under 23 Elite".

Vediamo quali sono i principali cambiamenti che interesseranno l'area dalle 12.30 alle 17.00.

Divieto transito e sosta nelle seguenti strade

- via Arti e Mestieri nel tratto tra via del Lavoro e via dell’Artigianato;

- via dell’Artigianato;

- via Albissola;

- via Caltagirone nel tratto tra via Albissola e via Urbania;

- via Urbania;

- via Cerreto Sannita;

- via Castelli;

- via Faenza nel tratto tra via Castelli e via del Lavoro;

- via del Lavoro nel tratto tra via Faenza e via Arti e Mestieri.

Gli organizzatori della manifestazione si occuperanno di posizionare tutta la segnaletica e di avvisare le aziende dell'area, perchè di fatto l'accesso all'area industriale per tre ore sarà precluso.

Inoltre proprio a causa di questi cambiamenti di viabilità e delle difficoltà previste per accedere all'area il comune di concerto con Alia ha deciso di chiudere per sabato 19 marzo l'Ecocentro.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa