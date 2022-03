Empoli, chiuso per incidente il cavalcavia di via di Carraia

Dalle 17 di oggi, giovedì 17 marzo 2022, a causa di un incidente il cavalcavia di Via di Carraia, al km 25+950 della Strada Grande Comunicazione FiPiLi, è stato chiuso al traffico fino a nuove comunicazioni da parte dell’azienda AVR spa.

Il personale tecnico è subito intervenuto per verificare l’integrità dell’opera che è stata urtata da un mezzo pesante in transito.

In attesa di ulteriori valutazioni, che sono attualmente in corso, è necessario mantenere chiusa la viabilità veicolare sulla soprastante piattaforma, Via di Carraia, sino al completamento delle indagini