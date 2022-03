Un 63enne a bordo di una moto è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Bonellina a Pistoia questa mattina, alle 8.30 circa. In zona Case di Masiano sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, i sanitari della Misericordia di Pistoia e l'elisoccorso Pegaso per trasferire il ferito all'ospedale di Careggi. L'impatto del motociclista è avvenuto con un'auto. I rilievi sono a cura della polizia municipale di Pistoia.