Il sindaco di Siena in visita all’hub vaccinale della farmacia comunale 3

“Anche se i contagi tornano a salire, grazie ai vaccini non destano al momento particolare preoccupazione. Questo avviene soprattutto grazie al lavoro dei nostri operatori sanitari che si mettono quotidianamente a disposizione della comunità”.

Questo il commento del sindaco di Siena Luigi De Mossi presente stamani all’Hub Vaccinale della Farmacia Comunale 3, presso la stazione ferroviaria.

Insieme al primo cittadino Ulderico Izzo, direttore Asp Città di Siena, Paolo Savigni, direttore tecnico Farmacia Comunale 3 e presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Siena, Massimo Mucci, consulente ASP Città di Siena, che ha diretto i lavori per la realizzazione dell’hub, Maurizio Pasqui, responsabile U.O. Provveditorato Asp Città di Siena e Anna Maria Beligni, Università per gli Stranieri.

“I dati che maggiormente ci rincuorano sono proprio quelli legati al contenimento del virus – ha aggiunto il sindaco De Mossi – sembra infatti che grazie al vaccino oltre il 90% dei positivi, in tutta Europa, risulti asintomatico. La mia visita di oggi vuole testimoniare anche l’intensa e importantissima attività da parte di tutti gli operatori sanitari del territorio e in particolare quelli dell’Asp Città di Siena, un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini senesi”.

Ultimi dati Dei 588 nuovi casi registrati in provincia di Siena, 129 hanno meno di 18 anni, 95 tra 19 e 34 anni, 123 tra 35 e 49 anni, 111 tra 50 e 64 anni, 48 tra 65 e 79 anni, 33 hanno 80 anni o più, 49 dato non disponibile.

Nelle 24 ore stati eseguiti 3.278 test di cui 860 tamponi molecolari e 2.418 tamponi antigenici rapidi, con un tasso di positività (rapporto tra tamponi effettuati e tamponi risultati positivi) sceso leggermente al 17,93% (nelle 24 ore precedenti era del 18.23%).

Gli attualmente positivi in carico sono 4.213 (+227), mentre il numero delle persone classificate come contatti stretti è di 1.335.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa