Insegnare la lingua italiana ai bambini ucraini, Misericordia Empoli cerca volontari

La Misericordia di Empoli rivolge un appello ai cittadini per trovare volontari disponibili ad aiutare i bambini ucraini, arrivati in città nelle ultime settimane con le proprie famiglie, nello studio della lingua italiana e nei compiti scolastici. Grazie alla collaborazione tra Misericordia, Comune e Istituti Scolastici, dalla prossima settimana i bambini saranno infatti inseriti a scuola, dove potranno proseguire gli studi interrotti a causa della guerra.

Insegnanti, professori e professoresse in pensione, studenti, ma anche tutti coloro che vogliano offrire un po’ del loro tempo, sono invitati a mettersi in contatto con la Misericordia di Empoli, chiamando la sede centrale allo 0571-7255 o scrivendo a comunicazione@misericordia.empoli.fi.it.

L’impegno richiesto, compatibilmente con l’orario scolastico dei bambini, sarà per il pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Una bella occasione per affiancare i bambini nello studio ma anche per sostenerli nel percorso di inclusione nella comunità empolese, che ha mostrato fin da subito una grande partecipazione nel supporto alla popolazione ucraina.

Fonte: Misericordia Empoli - Ufficio stampa