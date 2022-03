Malore sul Monte Giovo, muore 55enne di Prato

Un 55enne di Prato è morto sul Monte Giovo, in Emilia-Romagna. L'uomo è deceduto a causa di un malore, mentre stava salendo in cordata assieme a un'amica. I due erano sul canale centrale, nel territorio di Pievepelago. La visibilità era scarsa, a causa delle basse nubi.

I primi a intervenire sono stati due tecnici del soccorso alpino che erano saliti prima di loro. Hanno visito l'uomo in seria difficoltà, sfinito. La cordata è stata raggiunta per aiutare l'alpinista nella salita, ma una volta in cima il 55enne si è accasciato.

Gli operatori hanno avvertito la centrale operativa del 118 e iniziato la rianimazione ed è stata attivata la squadra di Pievepelago dove è presente anche un medico. Questi non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. La salma è stata poi trasportata a valle.