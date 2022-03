Maltratta l'ex compagna, arrestato 43enne

Un 43enne è stato arrestato a Figline Valdarno per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti perché l'uomo, di origini algerine, ha afferrato l'ex compagna al collo e la braccio con violenza, quando lei lo aveva invitato a lasciare l'abitazione. L'uomo ha anche cercato di colpirla con una bottiglia fi vetro. Non era la prima volta in cui il 43enne dimostrava atteggiamenti simili. L’intervento celere dei carabinieri ha permesso di bloccare immediatamente l’uomo e scongiurare più gravi conseguenze. L’arrestato è adesso a Sollicciano.