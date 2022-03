Mamma e figlie in fuga dall'Ucraina ricevute a Palazzo Orsetti

Questa mattina il vice sindaco Giovanni Lemucchi e l'assessora al sociale Valeria Giglioli hanno ricevuto a Palazzo Orsetti una famiglia ucraina composta da mamma e due bambine fuggite dalla guerra. A portarle a Lucca è stato Andrea Marcheschi, un giovane lucchese che il 10 marzo scorso, con la propria auto carica di medicine, vestiti e generi alimentari, seguendo una colonna di automezzi degli aiuti internazionali, ha raggiunto la città Ucraina di Shehyni. Tornando indietro nella città polacca di Przemysl si è offerto di portare in Italia la madre e le due bambine ucraine che sono ospiti nella sua abitazione. Il volontario ha già attivato le procedure con la Caritas per inserire le ragazze in un percorso scolastico e la madre in uno lavorativo.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa