Marcignana, si torna a scuola: prima campanella alla nuova Alighieri

Lunedì 21 marzo è il primo giorno di primavera ma anche il primo giorno della nuova scuola Dante Alighieri a Marcignana, poco fuori Empoli. Costruita ex novo, i lavori andavano avanti da tempo ma si sono conclusi negli ultimi giorni, e il 21 marzo suonerà la prima campanella.

Si tratta della prima scuola in legno per Empoli, dove tra corridoi e pareti di conifere, seguiranno le lezioni 125 alunni. L’ingresso alla scuola, una delle novità, è su Via Giovanbattista Nardi, dove si trova un piccolo parcheggio in modo da rendere più agevole e sicuro l'ingresso/uscita degli alunni. In corrispondenza dell’entrata è stata realizzata una pensilina che permetterà l'accompagnamento protetto dei bambini al portone.

Questo il commento della sindaca Brenda Barnini: "L’odore di una scuola nuova è unico e inimitabile. Finalmente lunedì mattina i bambini della scuola primaria Dante Alighieri di Marcignana potranno entrare nella nuova scuola. Andrò in mattinata a salutarli e dare loro il benvenuto. La prima scuola realizzata in legno della nostra città e costruita con l’obiettivo di essere bella e sostenibile. Appena sarà finito anche il giardino organizzeremo una bella giornata di festa di inaugurazione ma intanto i bambini e le insegnanti la potranno abitare fin da subito. È una grande soddisfazione completare un investimento pubblico quando si tratta di una scuola ancora di più e in questo caso attesa da tanti anni da tutta la frazione".

L’opera ha avuto un importo complessivo di 1.743.255 euro, un investimento finanziato con fondi ministeriali del Ministero Istruzione Università e Ricerca per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici. Negli ultimi mesi le cinque classi e quindi tutta l’attività didattica si trovavano 'ospiti' alla SS. Annunziata di piazza Matteotti.