Un minuto di silenzio a Montespertoli per le vittime della pandemia

Un momento breve, ma di grande valenza significativa, per ricordare quanti, in questo ultimi due anni, ci hanno lasciato per la pandemia. Un minuto di silenzio che si terrà domani mattina, alle ore 12:00, davanti al Palazzo Comunale alla presenza del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale e delle Associazioni del territorio onorando così la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, istituita per conservare e rinnovare il ricordo di tutte le persone decedute.



"Ricordiamo le vittime della pandemia, tra queste 27 sono i montespertolesi che ci hanno lasciato. Invito tutti i cittadini a raccogliersi per un minuto, a casa propria o nel proprio luogo di lavoro. Sono passati due anni molto difficili per tutti noi, pieno di restrizioni e sacrifici ma è giusto fermarsi e ricordare le tante sofferenze che ci sono state", spiega il sindaco Alessio Mugnaini.