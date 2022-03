Morto il veterano Usa che fotografò i bambini di San Miniato

Si è spento nella notte tra il 15 e il 16 marzo a New York Edward Roethel, l'ultranovantenne ex soldato americano, veterano della seconda guerra mondiale, che nel mese di dicembre, dopo il suo appello, aveva rintracciato ed incontrato (in video) gli otto bambini della ormai famosa foto sulla scalinata del Duomo, che scattò quando era a San Miniato, nel '45. A darne notizia è stata la figlia Donna con una mail inviata al Comune di San Miniato.

"Siamo molto dispiaciuti per la scomparsa del veterano Edward Roethel - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Al tempo stesso siamo però felici di essere riusciti a rintracciare quei bambini e a farli incontrare nel dicembre scorso, dopo ben 77 anni, grazie all'ausilio della tecnologia. E' stato un pomeriggio intenso di emozioni che non potremo dimenticare. Alla figlia ho fatto le condoglianze del Comune e di tutti gli ex bambini che abbiamo subito avvisato della sua morte. La storia di Edward ci ha appassionato sin da subito e aver realizzato il suo sogno è qualcosa di incredibile che non dimenticheremo mai. Resta il rammarico di non averlo potuto incontrare di persona ma, grazie alla sua ricerca, siamo riusciti a rintracciare le testimonianze e i racconti di questi ex bambini, storie commoventi che ci hanno riportato indietro nel tempo, ai momenti difficili della guerra, che qui da noi ha lasciato un segno indelebile".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa