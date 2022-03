Nuovo servizio hi-tech in biblioteca: attivo 'l’autoprestito' a San Casciano

Lettori e lettrici del Chianti sempre più smart. E’ attivo nella biblioteca di San Casciano l’autoprestito, il servizio che permette di gestire in maniera autonoma il prestito e la restituzione dei volumi che compongono il ricco patrimonio librario di San Casciano. Grazie al totem intelligente, dotato di un innovativo sistema basato sulla tecnologia RFID, collocato all'ingresso della biblioteca, alcune delle principali operazioni attive presso la sala di via Roma non solo sono a portata di click ma si potranno effettuare in tempi rapidi e con la massima facilità di accesso.

L'investimento, sostenuto interamente dall'amministrazione comunale, si propone di erogare un nuovo servizio per i cittadini, il primo ad essere attivato nelle biblioteche del Chianti. L’autoprestito, basato su un sistema tecnologico e multimediale di ultima generazione, permette agli utenti di prendere in prestito i libri selezionati o riportarli alla sede bibliotecaria. La procedura è semplicissima e veloce. Dopo aver appoggiato i testi sul banco del totem digitale, i libri potranno essere presi in prestito o restituiti attraverso una sofisticata applicazione di lettura digitale.

“Abbiamo avviato un lavoro finalizzato alla predisposizione di tutti i testi al nuovo servizio con l'inserimento di un apposito microchip - dichiara il bibliotecario Marco Rossetti - un'operazione complessa che si concluderà nel corso dell'estate, al momento l’autoprestito è stato avviato per la sezione della narrativa rivolta ai giovani e quella dei bambini, gradualmente il servizio potrà essere effettuato per l’intero patrimonio librario”.

“I vantaggi del servizio sono tanti - dichiara l'assessore alla Cultura Maura Masini – l’autoprestito permette di accelerare le operazioni e di accedere in qualsiasi momento ai servizi anche quando la biblioteca è attiva e aperta solo come sala lettura”. Per effettuare l’autoprestito occorre essere provvisti della tessera della biblioteca.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino