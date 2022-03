Da maggio niente più obbligo di mascherine e Green Pass

Dal primo maggio non saranno più obbligatori Green Pass e mascherine per accedere a luoghi pubblici al chiuso e ai mezzi di trasporto pubblico. La decisione arriva dal Governo per allentare le restrizioni anti-Covid e giunge a pochi giorni dal 31 marzo, termine dello stato di emergenza.

Il Governo allenta le restrizioni nonostante il rialzo dei casi di Coronavirus degli ultimi giorni. Inoltre dal 1 aprile il Green Pass (super o base) non sarà più obbligatorio per entrare in negozi, hotel, poste, banche, piscine, uffici pubblici o anche bar e ristoranti se si consuma all'aperto.

Per tutto aprile sarà obbligatorio il Green Pass rafforzato per consumare al chiuso in bar e ristoranti, per andare in centri benessere, discoteche, congressi, sale da gioco, eventi e competizioni sportive al chiuso. Ergo, per tutti questi, dal 1 maggio scade l'obbligo. Per gli eventi sportivi e non che si svolgono all’aperto fino al 30 aprile servirà invece il Green Pass base.

Per quanto concerne i trasporti, dal 1 aprile il Green Pass non sarà obbligatorio nel tpl, ma rimarrà obbligatorio per tutto aprile per i viaggi a lunga percorrenza.