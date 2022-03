Occupazione suolo pubblico, Confartigianato Firenze: “Bene sconto su ex Cosap”

“Siamo soddisfatti della decisione del Comune di abbattere il costo del canone di occupazione del suolo pubblico per tavolini e dehors. È una scelta saggia, che aiuterà a far ripartire il settore dopo due anni davvero complicati”. Lo ha detto il segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze Jacopo Ferretti in merito allo sconto del 20% al canone di occupazione del suolo pubblico per tavolini e dehors. L'atto, approvato in giunta su proposta dell'assessore al bilancio Federico Gianassi, rende attiva la riduzione dell'ex Cosap fino a dicembre 2022.

“Ci aspettiamo tanto dalla stagione primaverile e da quella estiva - ha aggiunto Ferretti -. Questo per le nostre imprese è il momento di fare buoni numeri, di riprendersi e lasciarsi finalmente alle spalle le incertezze legate al Covid. Lo sconto del 20% e l'accordo per segnalare a Palazzo Vecchio una lista di fabbri disponibili a realizzare le ringhiere per sedie e tavolini, prendendo come riferimento il prezzario della Camera di commercio del 2020, sono segnali di vicinanza e di attenzione sul settore”.

“Come Confartigianato – ha concluso Ferretti - cerchiamo di aiutare gli esercenti, ma anche il Comune sta facendo la sua parte. Adesso tocca alle imprese. Speriamo che sia una grande stagione”.

Fonte: Confcommercio Firenze - Ufficio Stampa