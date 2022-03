Oscar 2022: le nomination di quest’anno

Il 27 marzo 2022 si terrà a Los Angeles la 94a edizione degli Oscar. Le candidature sono state annunciate l’8 febbraio 2022 e tra queste figurano anche tre nomi italiani: Luca, il lungometraggio di Disney Pixar di Enrico Casarosa, è candidato al premio come miglior film d’animazione, È stata la mano di Dio, con regia Paolo Sorrentino, è candidato al premio come miglior film internazionale, mentre Massimo Cantini Parrini ha ricevuto la nomination per i suoi costumi nel film Cyrano.

Vediamo ora quali sono gli altri titoli in lizza per il premio, così da recuperare in tempo per la serata quelli non ancora visti. Ricordati sempre di Proteggere la tua vita digitale con Surfshark (https://surfshark.com/it/)..

Miglior film

Tra i titoli proposti al premio come miglior film abbiamo come sempre grandi nomi. Tra questi troviamo Belfast di Kenneth Branagh, Don’t Look Up di Adam McKay, Drive My Car di Ryusuke Hamagushi, Dune di Denis Villeneuve, I segni del cuore di Siam Heder, Il potere del cuore di Jane Campio, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro, Una famiglia vincente - King Richard di Reinaldo Marcus Green e West Side Story di Steven Spielberg.

In particolare, i film Dune e Don’t Look Up hanno già fatto molto parlare di sé. Il primo è ambientato in un mondo di fantascienza, mentre il secondo è una velata critica della società di oggi che propone un finale distopico della nostra esistenza.

Miglior regista

Quattro dei nomi proposti come miglior film, si ripetono anche nella nomination come miglior regista: Kenneth Branagh, Ryusuke Hamagushi, Paul Thomas Anderson e Steven Spielberg, a cui si aggiunge anche Jane Campion con il suo film Il potere del cane. I registi dell’Estremo Oriente stanno riscuotendo un enorme successo negli ultimi anni, basti solo pensare al coreano Bong Joonho e al suo film Parasite del 2019, quindi chissà mai che anche quest’anno non sia il continente asiatico a portarsi a casa l’ambito premio.

Miglior attore protagonista

Come miglior attore protagonista, potremmo vedere sul palco Javier Bardem, che ha recitato nel film A proposito dei Ricardo, Benedict Cumberbatch, per il suo ruolo nel film Il potere del cane, Andrew Garfield, per la sua performance in Tick, Tick… Boom!, Will Smith, per aver recitato in Una famiglia vincente - King Richard, e infine l’intramontabile Denzel Washington per la sua performance nella trasposizione cinematografica dell’opera teatrale shakespeariana Macbeth.

Miglior attrice protagonista

Tra le migliori attrici protagoniste, troviamo Jessica Chastain, per aver recitato in Gli occhi di Tammy Faye, Olivia Colman, per la sua performance in La figlia oscura, Penélope Cruz, per il suo ruolo in Madres Paralelas, Nicole Kidman, per il suo ruolo nel film A proposito dei Ricardo, e infine Kristen Stewart per la sua performance in Spencer. Come possiamo notare, entrambi i protagonisti di A proposito dei Ricardo hanno ricevuto la nomination.

Miglior film d’animazione

Non dimentichiamo i film d’animazione. Tra questi, ben tre sono di Disney Pixar: il sopracitato Luca, Raya e l’ultimo drago ed Encanto. Gli altri due candidati sono invece Flee, prodotto da Vice Media, e I Mitchell contro le macchine, della Columbia Pictures.

La notte degli Oscar

Non vediamo l’ora di scoprire quale di questi film si porterà a casa la tanto agognata statuetta per queste categorie la fatidica notte del 22 marzo. Intanto, mettiamoci comodi e non facciamoci trovare impreparati.