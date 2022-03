Patto di amicizia tra Pietrasanta, Lerici e Mougins

Un patto di amicizia a tre, per ideare e organizzare iniziative artistiche e culturali condivise: Pietrasanta, Lerici e Mougins lo firmeranno sabato 2 aprile in Costa Azzurra, formalizzando un intento emerso fin dall'estate scorsa, a luglio, durante l'inaugurazione del Centre de la photographie.

“Lerici e Mougins – spiega il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – sono già legati da un patto di gemellaggio. La nostra città, invece, da alcuni anni ha un rapporto di reciproca promozione con quella francese. Unire le forze dei tre Municipi, per creare nuove opportunità di sviluppo, è stato un passo naturale”.

Che ha già fissato diversi appuntamenti, in una sorta di “staffetta” sul fil rouge arte-alta cucina-benessere: l'esposizione di Giuseppe Carta, 80 “Germinazioni” realizzate a Pietrasanta che, dal 2 aprile al 25 settembre, comporranno la mostra più grande mai ospitata a Mougins e saranno “coreografate” dai danzatori del Dap; lo stesso festival di danza, dal 26 giugno accoglierà a Pietrasanta gli artisti del Polo Nazionale Superiore di Danza di Rossella Hightower Cannes-Mougins. Poi una serie di eventi “gourmet”, con reciproco supporto e partecipazione: le “Stelle di Pietrasanta”, a giugno; la “Mytiliade” di Lerici, a fine agosto e “Les Etoiles de Mougins” nella seconda metà di settembre.

“Con i sindaci di Mougins e Lerici – conclude Giovannetti – ho condiviso immediatamente la volontà di rendere operativo, nella sostanza, il nostro patto. Che sia un arricchimento vero per i nostri tre territori e le loro economie, partendo dalle cose che ci uniscono ma sviluppandole in modo integrato, mettendoci ognuno qualcosa di suo, per posizionarci con maggiore visibilità e forza sul mercato turistico internazionale”.