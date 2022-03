Scappa e provoca incidente dopo la truffa dello specchietto

Truffa dello specchietto ieri al parcheggio del supermercato Penny Market di Pisa Cisanello. La polizia ha tentato di fermarae il giovane che stava discutendo con una coppia di anziani ma questi è scappato. Nonostante gli sia stato intimato l'alt più volte la fuga è continuata ad alta velocità con la Bmw inseguita dalle volanti fino all'impatto tra via Pungilupo e via Manghi. Il fuggitivo si è scontrato con un 70enne alla guida della sua auto. Il giovane è stato identificato come un 21enne italiano di Bologna ma originario di famiglie nomadi, con vari precedenti per reati contro il patrimonio. Oltre alla denuncia per tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale, è stato disposto il foglio di via obbligatorio.