Scomparsa Paolo Maiani, il ricordo dell’assessore Del Giudice

Profondo cordoglio anche a Cascina per la prematura scomparsa dell’artista pisano Paolo Maiani, scomparso a 72 anni. Questo il ricordo dell’assessore alla cultura Bice Del Giudice.

“Quando a ottobre dello scorso anno fummo informati del desiderio del maestro Paolo Maiani di far dono a Cascina di uno straordinario trittico che raffigura la Battaglia di Cascina e allo stesso tempo l’attuale realtà cascinese, fummo davvero molto entusiasti e ci attivammo subito per ricevere il maestro a palazzo comunale, riservandogli l’attenzione e la riconoscenza che il suo grande gesto meritava. Oggi – aggiunge Del Giudice – veniamo raggiunti con grande tristezza dalla notizia della sua scomparsa: abbiamo avuto appena il tempo di fargli sapere quale collocazione abbiamo dato alla sua opera straordinaria, che campeggia all’ingresso della gipsoteca della nostra biblioteca comunale e che è visibile a tutti. Avremmo voluto organizzare per lui una cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’opera, ma non abbiamo avuto il tempo di farlo: questo ci rammarica moltissimo, pur facendoci sentire ancor più responsabili della custodia della sua eccezionale opera”.

Fonte: Ufficio Stampa