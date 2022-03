Senza assicurazione vuole scappare, trovato e multato dalla municipale di Firenze

Viaggiava senza assicurazione e, scoperto dal Targasistem, ha cercato di fuggire. Ma è stato inseguito e multato dalla Polizia Municipale di Firenze.

L’episodio risale a ieri pomeriggio durante un posto di controllo effettuato dalle pattuglie del Reparto Tecnologie di Supporto e del Reparto di Campo di Marte in lungarno Aldo Moro.

Il dispositivo, che consente dalla targa di verificare la regolarità di copertura assicurativa e revisione statale, ha segnalato agli agenti un mezzo non assicurato.

Il conducente, un fiorentino di 26 anni, non si è fermato all’alt della pattuglia cercando di darsi alla fuga. Gli agenti l’hanno inseguito e fermato in via di Bellariva.

Per lui, oltre al verbale per la mancanza di copertura assicurativa (866 euro e taglio di 5 punti sulla patente, è scattata anche la contestazione per non essersi fermato all’alt (sanzione stabilita dal prefetto e decurtazione di 3 punti patente).

Complessivamente sono stati controllati 527 veicoli e rilevate 7 violazioni per omessa revisione statale (sanzione da 173 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa