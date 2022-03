Tenta una truffa ma viene scoperto dai poliziotti: denunciato dopo la fuga in auto

Nella mattinata di ieri verso le 11, nel corso di una pattugliamento in zona Cisanello, la pattuglia di zona della Squadra Volanti della questura, transitando in via Bargagna, ha notato all'altezza del parcheggio del "Penny Market" un giovane che interloquiva con una coppia di anziani appena scesi da un veicolo.

Gli operatori, intuendo che presumibilmente era in atto la classica truffa dello specchietto, hanno deciso di procedere ad un controllo ma il soggetto, appena vista l'auto che si avvicinava, è risalito velocemente sulla propria vettura, una Bmw, e si è dato alla fuga. prontamente inseguito dalla Volante che ha intimato più volte l'alt.

L'auto procedeva nella sua fuga ad altissima velocità, finché, giunta all'intersezione tra via Pungilupo e via Manghi, non si è fermata allo stop e si è scontrata con un'altra vettura, condotta da un 70enne residente a Pisa, per fortuna senza causare gravi conseguenze alla persona. Il fuggitivo è stato quindi bloccato ed accompagnato in Questura dove è stato identificato: si tratta di un 21enne dimorante a Bologna, italiano appartenente a famiglie di cultura nomade, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Il ragazzo è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per tentata truffa. Inoltre la Divisione Polizia Anticrimine ha adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di rientro a Pisa.