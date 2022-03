Treni, ritardi di oltre 150 minuti per problemi a Campo di Marte

A seguito di un inconveniente tecnico accaduto alla stazione di Campo di Marte, "il traffico ferroviario è stato sospeso e questa mattina si sono verificati cancellazioni e ritardi di oltre 150 minuti", dichiara Cecilia Cappelletti, consigliera metropolitana della Lega nel Centrodestra.

Cappelletti rileva che "oltre ai problemi sulla tratta dell'Alta Velocità, i pendolari, studenti e lavoratori, del Valdarno, della Valdisieve e del Mugello hanno dovuto 'attrezzarsi' o con mezzi propri, e ciò ha causato un notevole disagio anche per la circolazione stradale, o tentare di salire su autobus sostitutivi messi a disposizione da Rfi; autobus che, a quanto mi è stato riferito, erano stipati all'inverosimile, in barba ad ogni norma di sicurezza anti-Covid".

Di inconvenienti "a danno dei pendolari ne capitano diversi ogni settimana e la situazione è divenuta ormai insostenibile.

In un momento in cui il costo della benzina è alle stelle, in cui si cerca di incentivare il trasporto pubblico locale anche con biglietti e abbonamenti calmierati, come l'Unico Metropolitano, auspico che anche la Città Metropolitana di Firenze faccia la propria parte unitamente alla Regione Toscana al fine di chiedere a Rfi investimenti seri e risolutivi sulle linee ferroviarie locali e non".

Alstom Bombardier si assume responsabilità dei problemi alla circolazione ferroviaria

Il problema sulla rete ferroviaria italiana generato questa mattina dai sistemi di segnalazione prodotti da Bombardier Transportation è dovuto ad un bug informatico già mitigato nelle prime ore da un intervento tecnico su tutta la rete.

Alstom si scusa per l’inconveniente causato ai passeggeri ed è impegnata a fornire tutto il supporto necessario a RFI per tenere monitorato il sistema di comando centralizzato e computerizzato del traffico, a beneficio di tutta la rete.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30

E’ stato ripristinato il regolare funzionamento degli apparati di comando centralizzato e computerizzato nei nodi di Firenze e Roma e la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa con ritardi medi al momento fino a 80 minuti.

Tozzi (Gruppo Misto): "La Regione si faccia sentire"

Un'altra mattinata da incubo per pendolari e in generale per i cittadini che si spostano in treno, stavolta a causa di un guasto tecnico alla stazione fiorentina di Campo di Marte. “Sarebbe l'ora che la Regione si facesse sentire davvero con i gestori del servizio, ne convocasse subito i vertici toscani e si facesse spiegare con chiarezza sia i motivi di tante criticità, sia le iniziative intraprese per superarle” commenta la consigliera regionale Elisa Tozzi (gruppo Toscana Domani).

“Invece di fare tanti voli pindarici sull'alta velocità e la stazione Foster, poi, sarebbe il caso che la Regione si occupasse seriamente della questione pendolari e dell'infrastruttura ferroviaria. Penso innanzitutto alla tratta valdarnese, dato che la direttissima Firenze-Roma è la spina dorsale del traffico ferroviario d'Italia. – aggiunge Tozzi – Ma anche alla 'disgraziata' linea Mugello-Valdisieve. Di certo, è inaccettabile che ogni criticità ricada sempre e comunque sull'utenza. Serve un doppio cambio di passo immediato, sia da parte della Regione che dei gestori del servizio”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze