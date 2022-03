Buongiorno oggi ringrazio una giovane ascoltatrice Barbara che mi ha mandato questa ricetta molto buona e salutare con un ingrediente la carota, un ortaggio che trovate tutto l'anno. Se vi rimangano delle carote in più provate a fare questa vellutata!

La carata contiene molti minerali come: ferro, calcio, magnesio, rame e zinco. Apporta anche provitamina A (carotenoidi), vitamine B e C. Il beta carotene si trasforma in vitamina A quando il nostro organismo lo richiede.

L'olio che è ricavato dalla carota viene utilizzato molto in fitocosmesi. La radice fresca si utilizza in decotti per le sue proprietà diuretiche, espettoranti per contrastare tosse e raucedine, ha un'azione lenitiva sull'apparato digerente.

La carota la potete mangiare come spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio per calmare la fame. In insalate, per la preparazione di molti piatti perché spesso è parte di soffritti, per preparare succhi, brodi, vellutate, ma anche torte. Una verdura molto utile in cucina perché versatile e si reperisce tutto l'anno!

Vellutata di carote

Ingredienti:

600 g di carote

1 patata

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

brodo vegetale

olio extravergine di oliva

un paio di rametti di timo fresco

sale

pepe

pane nero e pane alla curcuma per i crostini

Preparazione

Per preparare la vellutata alle carote, sbucciate le carote, eliminate le estremità, lavatele e tagliatele a rondelle non troppo spesse. Sbucciate e lavate la patata e riducetela a cubetti. Tritate la cipolla e fatela stufare dolcemente in una casseruola insieme a due cucchiai di olio e allo spicchio d'aglio schiacciato. Unite le carote, le patate e il timo. Mescolate e lasciate insaporire per qualche secondo, quindi coprite con il brodo vegetale e portate all'ebollizione. Abbassate la fiamma e fate cuocere a pentola coperta per una ventina di minuti. Quando le verdure sono cotte, riducetele in una crema liscia e omogenea utilizzando un frullatore a immersione. Se necessario aggiungete altro brodo caldo per regolarne la consistenza. Salate e pepate. Tagliate il pane in fette e quindi a cubetti che potrete tostare nel forno, o in padella con un filo d'olio, per ottenere dei crostini. Suddividete la vellutata di carote nei singoli piatti e servitela calda con i crostini.

Barbara

