Vespa e 500 d'Epoca nelle Melodie di Primavera a Castelfiorentino

Una primavera nel segno della rinascita. Degli appuntamenti domenicali, degli eventi, della voglia di uscire di casa, e anche attraverso la riscoperta di qualche Club di cui in passato era nota l’esistenza solo a pochissimi appassionati. E’ il caso del “Vespa Club Castelfiorentino”, presente negli anni Sessanta ma di cui si erano perdute le tracce, e che domenica 20 marzo sarà nuovamente battezzato per la sua seconda “vita” in occasione di “Melodie di Primavera”, evento promosso dall’associazione del CCN Tre Piazze e da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

Un appuntamento che è il primo della nuova direzione di Paolo Antilli (nuovo presidente di “Tre Piazze”) e che vedrà i negozi aperti per l’intera giornata, in concomitanza con una serie di iniziative organizzate dalle associazioni di Castelfiorentino. Fin dal mattino, in Piazza Gramsci sarà allestito uno stand dell’AVIS (con frittelle, zucchero filato e palloncini) e da mezzogiorno in poi l’associazione “Amici di Castello” darà vita a “Una pianta per l’Ucraina”, evento finalizzato a raccogliere fondi da destinare all’emergenza Ucraina. Prevista anche un’esposizione floreale.

Nelle vie del centro storico saranno esposte le vecchie auto “500”, organizzato dal gruppo “Fiat 500 Valdelsa Certaldo Castelfiorentino”, mentre in Piazza Gramsci ci sarà un raduno del “Vespa Club Castelfiorentino”, che riunisce gli appassionati castellani da sempre molto legati ai “cugini” empolesi.

“Sono passati tanti anni prima di arrivare a questo momento – ha osservato Alessandro Dimasi, vicepresidente del “Vespa Club Castelfiorentino” – ci sono stati tanti raduni e sono nate amicizie bellissime, come quelle con gli associati del Vespa Club Empoli. Un ringraziamento ai nostri meccanici, come la famiglia Martini, e ad Alberto Vignoli, perché senza di lui non avremmo mai saputo dello storico club degli anni ’60. Vogliamo offrire l’opportunità di una ventata di giovinezza a chi prima di noi guidava questi mezzi e agevolare i ragazze e le ragazze di oggi a scoprire questo mondo”.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 in poi, la Filarmonica “G. Verdi” si esibirà in un concerto con i brani delle colonne sonore di tutti i tempi, e l’associazione “La voce di Una è la Voce di Tutte” inaugurerà una panchina gialla allo scopo di sensibilizzare le giovani donne e le loro famiglie sull’importanza di una corretta prevenzione dell’endometriosi.

“E’ la prima festa che organizziamo quest’anno – sottolinea Paolo Antilli, presidente dell’associazione del CCN “Tre Piazze” – e siamo molto felici di poterla fare in un rapporto di stretta collaborazione con le associazioni di Castelfiorentino, anche per dare un segnale e rafforzare questa rete in vista dell’organizzazione e della promozione di tutti gli eventi futuri”.

“Ringrazio il Presidente e tutto il direttivo dell’associazione “Tre Piazze” – ha aggiunto l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi – per l’impegno e l’entusiasmo che stanno mettendo per il rilancio e la rivitalizzazione del centro storico”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa